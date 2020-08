Carlos Villagrán, actor mexicano que dio vida a Kiko en El chavo del 8, reveló una anécdota que involucra al narcotraficante Pablo Escobar. La revelación dejó sorprendidos a todos sus fanáticos, según publicó elnacional

Carlos Villagrán contó que, durante un viaje a Colombia que realizó por trabajo, fue embestido por personas que trabajaban para el líder del Cartel de Medellín. “Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción. Me dicen que había tres personas que querían hablar conmigo. Pensé que eran periodistas”, relató el actor en diálogo con América.

Villagrán accedió a recibir a estos misteriosos hombres, aunque reconoció que sintió cierto temor y asombro por la situación que se avecinaba. “Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron una chequera. Me la pusieron en una mesita y la abrieron”, recordó el actor.

Los sujetos revelaron el motivo de la sospechosa visita. “Me dijeron: Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón y él quiere que usted actúe. Ponga la cifra que quiera, hasta 1 millón de dólares”, continuó el actor que no podía dar crédito del episodio.

Ante esta inesperada situación, Villagrán dijo que “se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo no podía hacer nada más que lo que vine a hacer. Me lo respetaron, cerraron las chequeras, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar“

No obstante, el actor reconoció que sintió un fuerte temor frente a la posibilidad de que su rechazo provocara represalias. “Al haberme negado me entró mucho miedo. Me llevaban y me traían por diferentes caminos al hotel hasta que más o menos al tercer día dije: ya me voy porque tengo un miedo tremendo. Me van a balear por haberme negado y prefiero regresar”, manifestó. Igualmente, más adelante reconoció que no tuvo ningún problema pese a haberle dicho que no a esos hombres.

