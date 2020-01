Casa Blanca conforma equipo para hacer frente al virus de Wuhan en EEUU

El presidente Trump tuiteó varias fotografías del nuevo equipo, indicando que tu tarea será la dea «vigilar los acontecimientos en curso» del coronavirus, que hasta ahora ha matado a 170 personas en China. «Tenemos los mejores expertos en todo el mundo, y ellos están encima de esto 24/7», añadió Trump en su tuit.

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78

