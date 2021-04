El nuevo acuerdo entre la tribu seminola y el estado de Florida dio ‘luz verde’ para la operación de las máquinas tragamonedas en cualquier lugar de Miami-Dade y Broward.

El centro de Miami, el complejo turístico Fontainebleau en Miami Beach y el complejo del ex presidente Trump en Doral son los posibles nuevos lugares para los casinos en la ciudad, reportó The Next Miami.

Las licencias actualmente en uso en las instalaciones de parimutuel tanto en Miami-Dade como en Broward podrán ser transferidas a cualquier lugar del condado, según los términos del acuerdo.

En la actualidad hay ocho instalaciones de este tipo, cuatro en Dade y cuatro en Broward.

Los Seminoles también tendrán derechos exclusivos para añadir los dados y la ruleta en sus casinos, incluso en Broward.

Las apuestas deportivas son el punto principal del acuerdo, ya que la tribu obtendrá el control exclusivo del mercado en todo el estado.

A cambio de las apuestas deportivas y la expansión de los casinos, la tribu acordó pagos al estado de un mínimo de 500 millones de dólares al año.

El gobernador Ron DeSantis firmó el viernes el nuevo acuerdo con la tribu.