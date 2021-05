Tres mujeres fueron detenidas en California tras el hallazgo de una cabeza de cerdo decapitada en la antigua casa de un hombre que testificó en la defensa de Derek Chauvin.

Chauvin es el ex policía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd.

Los residentes de la ciudad de Santa Rosa Rowan Dalbey, de 20 años, Kristen Aumoithe, de 34 años, y Amber Lucas, de 35 años, fueron arrestados por el Departamento de Policía de Santa Rosa por cargos de vandalismo.

También fueron detenidos por conspiración después de arrojar la cabeza de cerdo en la antigua propiedad del testigo del juicio de Chauvin, Barry Brodd, y de salpicaran la casa con sangre de cerdo el 17 de abril.

“Parece que los sospechosos de este vandalismo tenían como objetivo al Sr. Brodd por su testimonio”, decía el comunicado de prensa inicial de la policía.

“El Sr. Brodd no ha vivido en la residencia desde hace varios años y ya no es residente de California. Dado que el Sr. Brodd ya no vive en la ciudad de Santa Rosa, parece que la víctima era un objetivo falso.”

Brodd era un antiguo agente de policía de Santa Rosa y no trabajaba en el departamento desde 2004, según un comunicado del jefe de policía de Santa Rosa, Rainier Navarro.

“Sus comentarios no reflejan los valores y creencias del Departamento de Policía de Santa Rosa”, dijo Navarro sobre el testimonio de Brodd.

La policía de Santa Rosa cree que hay otros sospechosos que participaron en el vandalismo de la antigua casa de Brodd en el oeste de Santa Rosa y la investigación está en curso.

El departamento dijo que “todavía hay pistas e información adicional que los detectives están siguiendo”.

Después de que la casa fuera atacada, Dalbey, Aumoithe y Lucas presuntamente untaron sangre de cerdo en una gran estatua de mano en el centro comercial Santa Rosa Plaza y dejaron una foto de un cerdo que decía “Oink Oink”.

Fuente: Newsweek