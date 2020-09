Cada día que pasa, el término ‘Antifa’ se está haciendo más conocido en el mundo. Define un grupo de individuos radicales que apoyan -usualmente- a la extrema izquierda. Además buscan transformaciones usando la violencia. Este lunes, Daniel McMahon, conocido como ‘el cazador de Antifa‘ de Florida fue condenado. ¿Su cargo? Emitir amenazas racistas.

Bajo la abreviatura Antifa, que significa antifascistas, se agrupa un gran número de individuos cuyas creencias políticas apoyan a la izquierda. Específicamente, la extrema izquierda. No tienen un líder notorio. ¿Su método para ser oído? La violencia…

En el caso de Estados Unidos, Antifa es un movimiento formado por grupos autónomos variados. Usualmente de izquierda y comunistas. Ellos usan la violencia en lugar del diálogo para lograr cambios políticos.

Según CNN, “la mayoría de los miembros de Antifa no tienen un estereotipo. No obstante, desde la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la mayoría de los nuevos integrantes son votantes jóvenes”.

No obstante, existe personas que combaten a este grupo de extrema izquierda radical. En ocasiones con métodos controversiales y fuera de la ley. El floridano Daniel McMahon fue uno de ellos.

¿Qué ocurrió en Virginia con Daniel McMahon?

La historia de Daniel McMahon, (32 años) fue conocida este lunes. Ese día un juez federal de Virginia sentenció al hombre oriundo de la ciudad Brandon, Florida a tres años y cinco meses en la cárcel, informó The Hill.

McMahon fue acusado de emitir campañas de acoso en línea contra quienes no estaban de acuerdo con la supremacía blanca.

Durante la audiencia, Daniel McMahon admitió haber empleado las redes sociales para amenazar a un activista negro. Su objetivo era que no se postulara a un cargo. Además, amenazó con agredir sexualmente a la hija autista de otra activista, detalló The Associated Press .

Cuando el FBI registró el hogar de Mcmahon encontró su computadora y varias armas cargadas, narraron los fiscales. En la computadora estaban las pruebas de sus campañas de acoso. Asimismo, su interés en asesinar por motivos raciales.

McMahon realizó su acoso cibernético usando el alias “Jack Corbin”. Con ese nombre hostigó al activista Don Gathers. Quién motivado por el miedo no se postuló para el Concejo Municipal de Charlottesville, Virginia.

Luego, otra activista apareció como testigo. La mujer afirmó que McMahon la amenazó a ella y a su hija (menor autista) a través de Facebook.

Porque la misión que se autoasignó “fue perseguir y silenciar a cualquiera que hablara en contra de la supremacía blanca”, aseveraron los fiscales. Esta reprochable conducta fue el principal motivo de su condena.

