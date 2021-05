Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) autorizaron este viernes a la compañía de cruceros Carnival Cruise Line, a reabrir operaciones en los tres puertos de Miami.

Los barcos de la compañía naviera podrán zarpar desde Puerto Cañaveral, Miami y Galveston, en Miami.

En principio la compañía de cruceros realizará viajes con pasajeros voluntarios para probar los protocolos de seguridad COVID-19.

Lars Ljoen, vicepresidente ejecutivo y director marítimo de la empresa de cruceros Carnival Cruise Line emitió un comunicado de prensa, en el que se mostró satisfecho por la decisión tomada por los CDC.

“Estos acuerdos nos acercan un paso más a navegar con nuestros leales huéspedes”, dijo Lioen en el comunicado

Si bien la línea de cruceros había anunciado previamente sus intenciones de navegar con dos barcos, Carnival Vista y Carnival Breeze, de Galveston y un barco, Carnival Horizon, de PortMiami, aún no ha anunciado cuál de sus barcos tiene la intención de utilizar por primera vez desde Space Coast. Puerto.

READY TO SAIL! All three ports serve as homeports for Carnival Cruise Line and they represent the first three homeports that Carnival is focusing on for its return to guest operations this summer. https://t.co/nGs9zBmWD4

— FOX 35 Orlando (@fox35orlando) May 29, 2021