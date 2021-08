Este miércoles Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron, que se ha detectado casos de salmonela en 17 estados de Estados Unidos.

El organismo de salud indicó que el brote se debió por la ingesta de carnes italiana como salami y el prosciutto.

Los CDC indicaron que de los 12 de los 36 casos que se confirmaron tuvieron que ser hospitalizados.

El último brote de salmonela se produce después de que los CDC advirtieron a los avicultores de traspatio en mayo que no “beseran o acurrucaran a las aves de corral” o coman o beban alrededor de ellas porque pueden propagar gérmenes de salmonela a la boca y provocar enfermedad.

Los síntomas graves de la salmonela incluyen diarrea y fiebre superior a 102°F, diarrea durante más de tres días, diarrea con sangre, vómitos excesivos y signos de deshidratación.

Los síntomas generalmente comienzan de seis horas a seis días después de ingerir la bacteria.

Se recomienda que al tener estos síntomas acudir inmediatamente al médico, para que sea tratado de manera urgente.

