Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que no se debe nadar con diarrea, y la imagen utilizada para comunicar esta advertencia está dando de qué hablar.

La agencia tuiteó una advertencia de que «una persona con diarrea puede contaminar toda la piscina», junto con un gif animado de una niña que se desliza por un tobogán dejando una raya café, reportó CNN.

Los CDC incluyeron un enlace a su guía sobre la diarrea y la natación, pero los comentarios en el tuit parecían estar relacionados con lo que había detrás del colorido gráfico.

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu

— CDC (@CDCgov) July 1, 2021