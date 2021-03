Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron el martes que están estudiando la posibilidad de asociarse con Dollar General para acelerar la distribución de la vacuna contra el COVID-19.

La idea es que la vacuna llegue lo más rápido posible a las zonas rurales de Estados Unidos, reportó wsiltv

Las conversaciones se producen en medio de la preocupación de que los estadounidenses de las zonas rurales, que no tienen acceso a las grandes tiendas, no se vacunen.

UPDATE: If you are fully vaccinated against #COVID19 , you can start doing some things again, like gathering indoors with other fully vaccinated people without wearing masks. To learn more, visit: https://t.co/FJMon7WlFO . pic.twitter.com/hYkm1HTix0

Dollar General es uno de los mayores minoristas del país, con más de 16.000 establecimientos.

Eso es alrededor de tres veces el número de lugares como Walmart y más de la mitad como CVS y Walgreens.

No hay más detalles disponibles de esta alianza entre los CDC y Dollar General.

Johnson & Johnson’s Janssen #COVID19 Vaccine is the third vaccine authorized for use in the United States. This 1-dose vaccine is recommended for people 18 and older.

Learn more about the J&J/Janssen vaccine: https://t.co/OGUfEg9949. pic.twitter.com/VgtXGWKuWf

— CDC (@CDCgov) March 10, 2021