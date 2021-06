Celebrity Cruises, de Royal Caribbean, eliminó el requisito de vacunas contra el COVID-19 para los cruceros de Florida, según una actualización del 17 de junio en el sitio web de Celebrity.

Los pasajeros no vacunados se enfrentarán a restricciones a bordo, pruebas de COVID-19 y costos adicionales.

Las compañías de cruceros y Florida han mantenido un acalorado enfrentamiento relacionado con los pasaportes de vacunas, reportó Newsbreak

La revocatoria del mandato de vacunación es la última actualización en una acalorada batalla entre las líneas de cruceros y el estado, que ha prohibido los pasaportes de vacunación.

Pero hay una trampa: Los pasajeros no vacunados, o los que no estén dispuestos a mostrar una prueba de la vacuna, se enfrentarán a restricciones a bordo, a pruebas adicionales de COVID-19 y a costos adicionales, según la línea de cruceros.

Esto significa 178 dólares en pruebas de COVID-19, requisitos estrictos de uso de máscara, restricciones de asientos en áreas como teatros y casinos, y la posibilidad de no poder bajar a tierra, dependiendo de las restricciones locales.

