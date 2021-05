Uno de los receptores más polémicos en los últimos años en la NFL, Chad “Ochocinco” Johnson, se pasará al boxeo y estará presente en la cartelera que tiene como plato fuerte el combate entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul este 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La estrella de los Cincinnati Bengals “Ochocinco” acordó un combate de boxeo de exhibición como parte de la cartelera, según Cameron Wolfe de ESPN .

Según los informes, el oponente de Johnson aún no ha sido definido, pero se espera que sea otra celebridad o ex atleta. La pelea probablemente será de cuatro o seis asaltos. Johnson confirmó la pelea durante un episodio de su podcast “I AM ATHLETE” publicado el lunes, e indicó que ya tiene un apodo elegido. Reseñó YahooSports.

🚨: new episode of @IAMATHLETEpod drops at noon pic.twitter.com/MBwjTJHL41 — Chad Johnson (@ochocinco) May 3, 2021

Entre las otras peleas de la cartelera habrá una revancha entre Badou Jack y Jean Pascal. Pascal derrotó a Jack, un ex campeón de peso súper mediano del CMB, por decisión dividida en diciembre de 2019.

Desde el final de la carrera de Chad “Ochocinco” Johnson en la NFL, no ha tenido mucho descanso en su retiro, Ha tenido apariciones en “Dancing with the Stars” y WWE Raw. En lo que respecta a los deportes ha jugado para un equipo de fútbol de cuarta división, se unió a una liga de fútbol americano de bandera y participó en un evento de Professional Bull Riders. Además cuenta con su propio canal en Twitch.