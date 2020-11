El festival de cine neoyorquino Gotham Awards, organizado por el Independent Filmmaker Project (IFP), otorgó una nominación póstuma al actor Chadwick Boseman, según difundió elnacional

Por Redacción Miami Diario

Boseman, quien falleció el pasado 28 de agosto a los 43 años de edad tras sufrir un cáncer, fue incluido en la categoría Mejor Actor. También fue reconocido en estos galardones por su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom.

Es de hacer notar que el festival Gotham Awardshizo historia en su trigésima edición al nominar en su categoría de Mejor Película cintas dirigidas exclusivamente por mujeres.

A uno de los galardones más codiciados de esta gala, centrada en el cine independiente y que se celebrará el 11 de enero en Nueva York, optan The Assistant, dirigida por Kitty Green; First Cow, de Kelly Reichardt; Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman; Nomadland, de Chloé Zhao, y Relic, de Natalie Erika James.

Junto con Boseman fueron nominados Riz Ahmed por Sound of Metal, Jude Law por The Nest, John Magaro por First Cow y Jesse Plemons por I’m Thinking of Ending Things.

Se podrían llevar el Gothan Award a la Mejor Actriz Nicole Beharie por Miss Juneteenth, Jessie Buckley por I’m Thinking of Ending Things, Yuh-Jung Youn por Minari, Carrie Coon por The Nest y Frances McDormand por Nomadland.

Con información de: elnacional

