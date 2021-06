El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha enviado más dinero al público. Los cheques cheques de estímulo que han llegado a las cuentas bancarias de los estadounidenses (desde mediados de marzo) se han convertido en un salvavidas para muchas personas. Y el IRS todavía está enviando más dinero de impacto económico, reportó Fool

Se ha desembolsado otro lote masivo

La semana pasada se hizo público otro lote de pagos de estímulo por más de 4.200 millones de dólares, en un esfuerzo por garantizar que todos los que tienen derecho a un trozo de ese pastel lo cobren.

Esto supone 2,3 millones en pagos adicionales.

En total, se han efectuado más de 169 millones de pagos al público desde que el Plan de Rescate Americano de 1,9 billones de dólares se convirtió en ley a mediados de marzo.

Ese proyecto de ley de ayuda no sólo aprobó esta tercera ronda de cheques de estímulo, sino que también impulsó las prestaciones por desempleo y amplió el crédito fiscal por hijos.

Hasta la fecha, el IRS ha repartido unos 395.000 millones de dólares en fondos de estímulo, algunos de los cuales han llegado en forma de depósito directo y otros en forma de cheque o tarjeta de débito por correo. Esta última ronda de estímulo también incluyó 1,1 millones de pagos adicionales. Esto incluye a las familias a las que se les debía más dinero del que inicialmente recibieron debido a los cambios en sus impuestos.

#IRS provides tax relief to the victims of severe storms, flooding, landslides and mudslides that affected Kentucky, as part of the federal response based on damage assessments by @FEMA. Visit: https://t.co/BmV9jLtJOa pic.twitter.com/gIX1GJC1xb — IRSnews (@IRSnews) June 14, 2021

¿Todavía le falta un cheque de estímulo?

El IRS ha estado emitiendo pagos de estímulo durante unos tres meses, pero eso no significa que todos los que tienen derecho a uno lo hayan recibido.

Si te falta ese dinero, vale la pena presentar una declaración de impuestos de 2020, aunque el plazo oficial para hacerlo haya pasado. No hay penalización por presentar los impuestos fuera de plazo si no le debes dinero a Hacienda, y en este momento, presentar la declaración puede ser la única forma de reclamar los fondos que te corresponden.

Además, si no recibió un cheque de estímulo de las dos primeras tandas que se enviaron (esos cheques tenían un valor de 1.200 y 600 dólares, respectivamente), tendrá que presentar una declaración de impuestos de 2020 y reclamar el crédito de reembolso por recuperación.

Aparte de asegurar sus fondos de estímulo, la presentación de una declaración de impuestos también le garantizaría que usted reciba los pagos a los que tiene derecho en virtud de la nueva ampliación del crédito fiscal por hijos.

Got mail from the #IRS? More than 36M American families are receiving letters noting that they may be eligible to receive monthly #ChildTaxCredit payments. Learn more about the good news at: https://t.co/AsJCmx1Xnc pic.twitter.com/EvJxacZp82 — IRSnews (@IRSnews) June 14, 2021

Los pagos mensuales de este crédito comenzarán en julio, así que cuanto antes presente su declaración de impuestos, mejor.

Un dato a considerar es que el IRS acaba de anunciar que abrirá un portal para los no declarantes que quieran registrarse para el Crédito Fiscal por hijos.

Eso puede ayudar a poner algo de dinero en su bolsillo, pero si quiere su estímulo, puede que no tenga otra opción que presentar esa declaración.

Si tiene unos ingresos de 72.000 dólares o menos, puede presentar su declaración de impuestos de forma gratuita por vía electrónica utilizando un sitio asociado del IRS.

#IRS has an online tool to help families who don’t file tax returns register for monthly #ChildTaxCredit payments. Learn more at https://t.co/QsIMs56FuT pic.twitter.com/5igl8nIFiF — IRSnews (@IRSnews) June 14, 2021

Si tus impuestos son sencillos -es decir, eres un trabajador asalariado sin ingresos fuera de tu trabajo- entonces deberías estar totalmente equipado para presentar una declaración por ti mismo, incluso si nunca has hecho una antes.

El programa informático que utilices debe guiarte bien en el proceso para que puedas dar a Hacienda la información que necesita para enviarte el pago del estímulo.

#IRS reminds taxpayers who make quarterly estimated tax payments that their next due date is tomorrow, Tuesday, June 15, 2021. https://t.co/6Mruj4niFw pic.twitter.com/E6iYOxSu9J — IRSnews (@IRSnews) June 14, 2021

La mejor tarjeta de crédito elimina los intereses hasta 2022

Si tiene una deuda de tarjeta de crédito, transferirla a esta tarjeta de transferencia de saldo superior puede permitirle pagar un interés del 0% hasta bien entrado el año 2022.