Después de que la pandemia de coronavirus provocó un largo nudo en la economía de EE. UU., El mercado nacional siguió creciendo en abril, aunque lentamente, y estas empresas de Miami están ofreciendo oportunidades contratando.

Las cifras más recientes disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en solo 266,000 en abril. El desempleo cambió poco con respecto al mes anterior, con un 6,1% com pocas oportunidades.

El cambio supuso una desaceleración en la contratación en comparación con el mes anterior, con abril agregando menos de un tercio de puestos de trabajo que en marzo.

Y aunque el aumento mostró oportunidades en crecimiento económico en general ha continuado, el desempleo en todo el país en abril todavía estaba por encima de 2,4 puntos porcentuales desde su nivel prepandémico en febrero de 2020.

Aquí hay una selección de puestos vacantes en Miami:

1. Empleado senior de granel

🏛️ Mercado de agricultores de Sprouts

📍 Dania Beach, FL

💰 $ 19 por hora

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Descripción general de las responsabilidades En Sprouts Farmers Market, un vendedor a granel principal es responsable del mantenimiento, empaque y almacenamiento de todos los alimentos a granel presentados en Sprouts.

2. Conductor: no se necesita experiencia

🏛️ Controlador DSP de Amazon

📍 Miami, FL

💰 $ 16 por hora

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Asociado de entrega – DMF1 Miami, FL (pago inicial $ 16.50 / hora +) – Socios de servicios de entrega de Amazon Turnos: mañana, tarde, día laborable y / o fin de semana Ubicación: DMF1 – Miami – 5600-5700

3. Empleado de envío y recepción

🏛️ Kelly

📍 Miami, FL

💰 $ 16 por hora

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Kelly Services está buscando un empleado de envío y recepción para un cliente de servicios de TI ubicado en Doral, FL. Pago: $ 16.00 por hora. Horario: de lunes a viernes, de 8 a. M. A 5 p. M.

4. Ama de llaves

🏛️ Belmont Senior Living

📍 Fort Lauderdale, FL

💰 $ 13 por hora

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Ama de llaves de TIEMPO COMPLETO – $ 13 / hr – para COMUNIDAD DE CUIDADO DE VIDA Y MEMORIA ASISTIDA DE LUJO RECIENTEMENTE CONSTRUIDA con vista al mar! La vida es impredecible, pero su sueldo y seguridad no tienen por qué serlo

5. Soporte al cliente bilingüe en español Sling Work At Home

🏛️ PLATO

📍 Miami Beach, FL

💰 $ 30,000 al año

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Este puede ser un rol remoto, que puede ocupar cualquiera de los siguientes 25 estados: AZ, CO, FL, GA, IL, IN KS, MD, MI, MN, MO, MS, NC, NE, NM, OH, OK , SC, TN, TX, UT, VA, WI, WV y WY. Solicite solo si …

6. Conductores de camiones CDL Clase A – ¡Bono de inicio de sesión de $ 5000!

🏛️ Camiones Koch

📍 Miami, FL

💰 $ 5,000 por semana

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Conductores CDL Clase A La vida es mejor donde el trabajo es bueno, y el trabajo es definitivamente bueno en Koch Trucking. Explore las mejores rutas para usted • Nuevo paquete de pago: se paga cada semana • $ 5,000 Firma

7. Conductor de camión CDL Clase A – Regional – Semanal en casa – Excelente CPM

🏛️ East Coast Tropicals Inc.

📍 Miami, FL

💰 $ 2,000 semanal

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

La empresa líder en logística, East Coast Tropicals Inc., está buscando conductores de camiones CDL Clase A confiables y experimentados para regionales. ¡GANA HASTA $ 2000 POR SEMANA SI ES DE TIEMPO COMPLETO! Compensación competitiva

8. Conductor de camión CDL: múltiples rutas y posiciones + bonificación por inicio de sesión

🏛️ Werner

📍 Miami, FL

💰 $ 100,000 al año

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Werner está contratando conductores de la empresa CDL-A ¡Nuevo aumento salarial para nuestra flota OTR! Promedio OTR de $ 64k + por año – Los mejores artistas ganan $ 80k + $ 1,200 Paga semanal garantizada Oportunidades de múltiples rutas y tiempo en casa.

9. Necesita conductor de camión CDL-A ahora, 27/07/2021, gane $ 65,000 / año como mínimo

🏛️ Transporte de martas

📍 Miami, FL

💰 $ 100,000 al año

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Trabajos de conductor de camión CDL-A garantizados $ 65,000 / año Pago mínimo – Los mejores conductores ganan hasta $ 100,000 Ningún transportista le paga mejor que Marten. Pago semanal garantizado.

10. Necesito equipo de conductores de camiones CDL ahora, 27/07/2021, gane hasta 35 CPM / conductor

🏛️ Transport America – Equipos

📍 Miami, FL

💰 $ 1,920 semanal

💼 Tiempo completo

Descripción del trabajo:

Ahora contratar a los conductores del equipo CDL-A Pague más alto hasta 35 CPM por conductor – 99% de flete sin contacto. Recién graduados de la escuela CDL ¡Bienvenidos! ¡Aumentamos la paga del equipo! Nueva tarifa de pago de hasta 70 CPM dividido Pagos, oportunidades y beneficios.

