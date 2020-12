Chick-fil-A Hialeah Westland, ubicado junto a Palmetto Expressway y frente al Westland Mall, está programado para abrir sus puertas el jueves 3 de diciembre de 2020. Chick-fil-A, Inc. ha seleccionado a Cynthia Bowles como operadora de la franquicia del restaurante Chick-fil-A más nuevo de Hialeah.

Cynthia supervisará las actividades diarias de la empresa, empleando aproximadamente a 120 Team Members (empleados del restaurante) de tiempo completo y parcial, cultivando relaciones con organizaciones locales y empresas vecinas y atendiendo a los clientes. Chick-fil-A Hialeah Westland está ubicado en 1600 W 49th Street y estará abierto de 6:30 a.m. a 10 p.m., de lunes a sábado.

En Chick-fil-A, el Servicio Seguro es nuestra prioridad. A medida que los estados comiencen a aliviar y reducir las restricciones sobre el cierre de negocios locales, los nuevos restaurantes de Chick-fil-A tomarán más tiempo para revisar las operaciones y garantizar que se tomen las precauciones necesarias para proteger a los Clientes y Team Members antes de abrir sus puertas y permitir el ingreso al interior.

Mientras tanto, Chick-fil-A Hialeah Westland abrirá solo para drive-thru. Los clientes pueden aprovechar los pedidos y pagos sin contacto a través de nuestra app, Chick-fil-A® App.

En lugar de la tradicional celebración de la Gran Inauguración de Chick-fil-A First 100, Chick-fil-A Hialeah Westland ofrecerá comidas gratis de Chick-fil-A durante un año a 100 héroes locales que tengan un impacto en la comunidad de Hialeah. Para obtener más información sobre las medidas de Chick-fil-A ante el coronavirus, visita chick-fil-a.com/covid.

Además, Chick-fil-A Foundation se ha asociado con Feeding America con el objetivo de donar $25,000 para apoyar a las comunidades locales en cada apertura de un nuevo restaurante. Para ayudar en la lucha contra el hambre, esta donación se destinará a organizaciones en Hialeah que están haciendo un buen trabajo para cuidar a los demás.

Operado localmente por dueños locales

Cynthia Bowles, originaria de Hialeah y estadounidense de primera generación, ha vivido toda su vida en el área de Miami. Sus padres emigraron a Miami desde Cuba en 1980 como parte del embarcadero del Mariel. En los Estados Unidos, la familia de Cynthia abrió su propio restaurante. Al crecer, pasó todos los días en el restaurante y fue ahí donde aprendió por primera vez sobre el trabajo duro y el servicio.

“Hace cuarenta años, mi familia emigró a Miami, una comunidad a la que he llamado hogar desde el día en que nací”, dijo Cynthia. “Mi inspiración son mis padres y las familias trabajadoras de Hialeah. Espero

profundamente tener un impacto duradero en las vidas de nuestros Team Members de Chick-fil-A mientras servimos a esta increíble comunidad con excelente comida y genuina hospitalidad en nuestro nuevo restaurante”.

Cynthia se graduó de la Universidad Internacional de Florida, donde obtuvo una licenciatura en administración y negocios internacionales. Antes de unirse a Chick-fil-A, ocupó cargos de directora senior en Best Buddies International y Our Lady of Lourdes Academy. Ella sirve a la comunidad a través de esfuerzos voluntarios con Special Olympics, Best Buddies y la American Cancer Society. En su tiempo libre, Cynthia disfruta de su tiempo con su esposo José y su hijo Benjamín.

Diseñado para la comunidad

Chick-fil-A Hialeah Westland contará con un acceso directo de varios carriles para aumentar la eficiencia y reducir los tiempos de espera. El restaurante tendrá asientos en el interior para más de 40 invitados (cuando se vuelva a abrir) y un Drive Thru dedicado para la recogida de pedidos, así como 12 plazas de estacionamiento exclusivas para curbside pickup .

Team Member Investment

Chick-fil-A es conocido por contratar, desarrollar y retener a los mejores talentos y brindar un excelente ambiente de trabajo para personas de todas las edades y orígenes. Cada restaurante de Chick-fil-A ofrece horarios flexibles, salarios y beneficios competitivos, oportunidades para el crecimiento del liderazgo, capacitación práctica y tutoría por parte del propietario del restaurante y además becas universitarias. Al igual que en todos los restaurantes de Chick-fil-A, los Team Members tienen garantizados los domingos libres.

Ingredientes premium y comida fresca

Casi todo en el menú de Chick-fil-A se prepara desde cero todos los días, incluidas las ensaladas hechas con verduras frescas y frutas que se cortan a mano durante todo el día. La limonada está hecha de tres sencillos ingredientes: jugo de limón, azúcar y agua.

Chick-fil-A sirve pollo sin antibióticos en todas sus ubicaciones de EE. UU. Al no permitir antibióticos de ningún tipo, el pollo Chick-fil-A cumple con el compromiso más alto para el no uso de antibióticos. Para obtener más información sobre el compromiso de Chick-fil-A No Antibiotics Ever, visite www.chick-fil-a.com/no-antibiotics-ever.

Comprometidos con el servicio al cliente

Con una larga tradición en la industria de los restaurantes por establecer los más altos estándares en servicio al cliente, Chick-fil-A obtuvo el reconocimiento como “el mejor servicio al cliente de comida rápida en los Estados Unidos” según el informe America’s Best Customer Service 2019 de Newsweek, entre otros honores.

Para obtener más información sobre Chick-fil-A e historias sobre la comida, las personas y los clientes de la empresa en todo el país, visite chick-fil-a.com.

