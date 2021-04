A pesar de quedar aislado en el 2020, por la pandemia del Covid-19 China busca tener aliados en Sudamérica y uno de los países que tiene en la mira es Paraguay.

La nación guaraní, también ha mostrado su guiño en aliarse con el gigante asiático, en estos momentos.

“En esta fase tan aguda de la pandemia, países con menos recursos como Paraguay se preguntan cómo van a conseguir las vacunas”, ”, dijo Pepe Zhang, director asociado del Atlantic Council.

Los expertos indican que esta alianza entre China y Paraguay tendría como principal interés, es la importación de vacunas desde el país asiático.

Y el otro objetivo es arrebatar a Paraguay de la órbita de Taiwán, lo que haría avanzar el objetivo de Pekín de aislar políticamente a una isla que considera su territorio, parece estar al alcance.

Recientemente Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, criticó que sus aliados como Taiwan y Estados Unidos no hayan tenido una respuesta eficaz en el envío de vacunas.

“De qué nos sirve a nosotros la fraternidad o el abrazo que nos lleva al paro respiratorio si no nos dan [las vacunas]”, dijo Acevedo a fines del mes pasado.

En tal sentido exigió a ambas naciones, dar una respuesta ante las peticiones, de tener unas vacunas para contrarrestar el virus.

. “Creo que nuestros aliados estratégicos, tanto Estados Unidos como Taiwán, tendrían que respondernos”.

The Chinese government was ‘very active’ in saying to the public that if Paraguay severed diplomatic ties with Taiwan they would get millions of doses of China’s vaccines, which put pressure on Taiwan to help." (Taiwan's Foreign Minister Wu) Abrasive big power bullying. Remember!

— Reinhard Bütikofer (@bueti) April 11, 2021