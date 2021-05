Una réplica a escala real del Titanic se está construyendo en el condado de Daying, en la provincia china de Sichuan, para convertirse en la atracción principal de un parque temático llamado Romandisea.

El Titanic es el trasatlántico hundido el 14 de abril de 1912 tras chocar con un iceberg. La atracción recreará el antiguo puerto de Southampton, en Reino Unido, desde donde zarpó el barco con destino a Nueva York.

Los huéspedes podrán pagar para pasar la noche a bordo del barco, que estará atracado permanentemente en un embalse en el río Qijiang, a unos 130 kilómetros de la capital provincial de Chengdu, a varios cientos de kilómetros del mar.

Huge Titanic replica to open in China over a century after the ship's ill-fated voyage.

