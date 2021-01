Mientras los países democráticos contemplaban con estupor y horror el asalto al Capitolio de Washington, en Estados Unidos, en China la reacción era bien diferente, una mezcla de sarcasmo y burla, reportó elmundo

Tanto los medios estatales chinos como los usuarios en las redes sociales compartieron muchas frases este jueves.

Como sucede en el caso de los regímenes totalitarios, Pekín ha encontrado en el caos provocado por los seguidores del presidente Donald Trump la excusa perfecta para defender sus políticas, que están en las antípodas del ideario democrático de Occidente, pero cuyo autoritarismo es eficaz a la hora de frenar cualquier protesta y perseguir a los disidentes.

Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, dijo que “esperamos que los estadounidenses puedan disfrutar de paz, estabilidad y seguridad tan pronto como sea posible, pero deben reflexionar por qué hay gente y medios en Estados Unidos que ofrecen una narrativa tan diferente cuando se trata de protestas en ese país o en Hong Kong”

Por su parte, Shen Yi, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos de la Universidad de Fudan, en Shanghai. señaló que “lo que sucedió en el Capitolio de Estados Unidos y la respuesta de Estados Unidos ha reventado las burbujas de democracia, libertad y valores universales que Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo para convencer a otros”, dice

El asalto al Capitolio ha dado fuelle para que los canales de propaganda del Partido Comunista Chino se acuerden de episodios similares ocurridos en su lado y que desde Estados Unidos tanto defendían. Concretamente, cuando los manifestantes pro democracia en Hong Kong ocuparon el Parlamento de la ex colonia en 2019. Es cierto que hubo escenas violentas sin justificación muy parecidas a las de Washington. Pero el contexto, por mucho que se empeñen desde Pekín en ponerlo al mismo nivel, es bien diferente.

Mientras que en Hong Kong los manifestantes exigían democracia, los extremistas del Capitolio lo que buscaban era interrumpir una transferencia de poderes a un presidente legítimamente elegido en las urnas. Da lo mismo, porque para muchos en China, los muertos y detenidos en Washington son consecuencia de un caos de un sistema que se derrumba.

El día en el que Trump imitó a Maduro

El régimen de Nicolás Maduro siguió con expectación el asalto de la turba de seguidores de su gran enemigo, Donald Trump, al Capitolio estadounidense y los acontecimientos posteriores. Incluso su Cancillería se mostró preocupada ante los hechos de violencia “que no hacen sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de EEUU”.

“Con este lamentable episodio, EEUU padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”, continuó la nota gubernamental, que incluso adelantó una aspiración: que “el pueblo estadounidense pueda finalmente abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social”.

Nicolás Maduro retuiteó los comentarios de sus colaboradores más cercanos, manipulando las imágenes de enero de 2020, cuando tropas militares impidieron al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y un buen número de diputados acceder al Palacio Federal Legislativo, obligándoles incluso a saltar una verja.

El régimen de Nicolás Maduro siguió con expectación el asalto de la turba de seguidores de su gran enemigo, Donald Trump, al Capitolio estadounidense y los acontecimientos posteriores. Incluso su Cancillería se mostró preocupada ante los hechos de violencia “que no hacen sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de EEUU”.

“Con este lamentable episodio, EEUU padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”, continuó la nota gubernamental, que incluso adelantó una aspiración: que “el pueblo estadounidense pueda finalmente abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social”.

Nicolás Maduro retuiteó los comentarios de sus colaboradores más cercanos, manipulando las imágenes de enero de 2020, cuando tropas militares impidieron al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y un buen número de diputados acceder al Palacio Federal Legislativo, obligándoles incluso a saltar una verja.

Vale destacar que la represión desplegada aquel día por la Guardia Nacional fue sólo una de las múltiples acciones de asedio sistemático desplegadas durante los cinco años de legislatura parlamentaria con mayoría opositora. Varios diputados de la unidad democrática aprovecharon los incidentes del Capitolio para difundir imágenes del sitio bolivariano contra la Asamblea Nacional (AN), como el asalto del 5 de julio de 2017. Aquel día corrió la sangre y 10 diputados resultaron heridos, en imágenes que recorrieron el mundo.

No se trató del único asalto ni de la única paliza. La gran diferencia es que en todos ellos hubo connivencia militar y policial, incluso paramilitar, como el atentado a tiros y pedradas hace un año cuando la junta directiva de la AN intentaba acercarse al Palacio Federal tomado por las fuerzas chavistas. Desde 2016 grupos radicales pagados por la Alcaldía chavista de Caracas han hostigado sin pausa a políticos y periodistas, primero a tomatazos y cuando su precio subió por culpa de la inflación pasaron a hacerlo con piedras y bolsas de excrementos.

En tal sentido, el dirigente Andrés Velásquez, expresó: “Descarados. Cínicos. Caraduras. La tiranía usurpadora condenando la violencia en el Congreso de EEUU. Inmorales ustedes, con sus malandros (delincuentes) asaltaron la AN, casi matan al diputado Américo de Grazia. Ahora se dan golpes de pecho. ¡Farsantes!”,

El asalto a las instituciones es una práctica común del Chavez-Madurismo desde hace más de 2 décadas; hasta romper el hilo constitucional, usurpar el poder por la fuerza y convertirnos en territorio ocupado por narcos, terroristas y tiranos. https://t.co/rPRchilefA — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) January 7, 2021

Descarados. Cínicos. Cara duras. La tiranía usurpadora condenando la violencia en el congreso de los Estados Unidos. Inmorales ustedes con sus malandros asaltaron la Asamblea Nacional, casi matan al diputado Américo De Gracia. Ahora se dan golpes de pecho. Farsantes! — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) January 6, 2021

“El cinismo de la dictadura no tiene límites: secuestran diputados, asedian constantemente el Parlamento, agreden parlamentarios, arrebató competencias de la AN, militarizó la sede, están señalados por delitos de lesa humanidad y emiten comunicado”, se quejó Juan Guaidó, quien permanece al frente de la Comisión Delegada que ha reemplazado al pleno de diputados de la AN del 2015 para proseguir sus labores durante este año.

Un Bochorno lo ocurrido hoy en el Capitolio de 🇺🇸, algo que sufrimos en carne propia 2 veces en Vzla. El origen del mal, es el mismo, la pretención del poder fáctico de desconocer por la fuerza, la institucionalidad, y al poder originario del que emana (voto) su legitimidad. pic.twitter.com/QaNYJYSMA6 — Jose Prat (@JOSELPRAT) January 7, 2021

El líder opositor, que fue uno de los heridos durante el asalto de las turbas chavistas de 2017, resaltó que la “fortaleza de la democracia radica en la solidez e independencia institucional, en el vigor de su entramado social y la conciencia ciudadana”.