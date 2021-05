El Senado de Estados Unidos confirmó este martes la persona que administrará los programas de seguro médico de EE. UU. elegida por Joe Biden, Este cargo que ahora llevará Chiquita Brooks-LaSure significa un actor clave para expandir la cobertura asequible y controlar los costos de los medicamentos recetados.

También fue asesora de políticas en la era de Obama, Chiquita Brooks-LaSure , será la primera persona negra en dirigir los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, o CMS, que también administra el seguro médico para niños y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Estos programas cubren a más de 130 millones de personas, desde recién nacidos hasta residentes de hogares de ancianos, y desempeñan un papel central en el sistema de atención médica de la nación.

A long-time leader in health care, Chiquita Brooks-LaSure is an excellent choice to lead the Centers for Medicare & Medicaid Services. I look forward to working with her to make sure more Georgians have access to quality, affordable health care.

— Senator Reverend Raphael Warnock (@SenatorWarnock) May 25, 2021