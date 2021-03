De acuerdo con el Centro Médico Regional del Centro (ECRMC) en California una camioneta con 27 pasajeros viajaba sobre la carretera, pero chocaron contra un camión lleno de grava.

Los primeros reportes indican que 14 personas murieron en el lugar, otras tres fueron trasladadas en helicóptero, siete fueron trasladadas al ECRMC, donde lamentablemente una persona falleció, dando un total de 15 personas muertas, reportó Telemundo.

Otros dos pacientes fueron trasladados al Hospital Pioneers Memorial. El accidente se produjo en la localidad de Imperial, California, al norte de la frontera con México, cuando un vehículo con 27 pasajeros chocó contra un camión que llevaba grava.

“Los pacientes, por supuesto, están pasando por un momento un poco difícil, como se puede imaginar”, dijo el Dr. Adolphe Edward, director ejecutivo del hospital de El Centro.

#BREAKING first #SKYFOX video of mass casualty incident east of San Diego.. 15 confirmed dead in this crash in Imperial County CA @FOXLA pic.twitter.com/E7oCwAfCYi

— Pete Wilgoren (@WILGOREN) March 2, 2021