Un aparatoso choque que involucró a un camión de carga y una camioneta SUV, provocó un voraz incendio de los vehículos cerca del downtown de Miami.

Esto trajo como consecuencia que la carretera estatal 112, fuera cerrado durante toda la mañana.

Pete Sánchez, oficial de los bomberos de Miami-Dade expresó que el accidente ocurrió poco después de las 3:30 a.m. en la carretera 112 en sentido al oeste, cerca de la avenida 17 en el noroeste.

