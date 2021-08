La actriz Christina Applegate reveló que padece esclerosis múltiple y describió su diagnóstico como un “camino difícil”.

A través de su cuenta de Twitter, Applegate, de 49 años, famosa por sus papeles en Matrimonio con hijos (Married… with Children) y Dead to Me, publicó un mensaje el lunes en la noche para confirmar que fue diagnosticada con dicha enfermedad hace unos meses, reportó APNews.

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo

— christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021