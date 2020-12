Tras superar la infección por coronavirus, el cantante Chyno Miranda percibió que algo no estaba bien en su cuerpo: . “Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo. Empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas, comentó”, reportó peopleenespanol

Chyno recuerda que el coronavirus le provocó dolores musculares extremos y falta de oxígeno. Pero lo peor vino después. A finales de octubre, siete meses después de haber superado la enfermedad del Covid-19, tuvo que pedirle ayuda a su esposa porque dejó de sentir las extremidades inferiores. Tuvo que buscar un lugar para sentarse.

El venezolano de 36 años dijo que los malestares se fueron intensificando al grado de que una noche mientras dormía el dolor fue insostenible. “Cuando decidimos meterlo al hospital ya no podía moverse, se me cayó de la cama”, recuerda consternada Natasha, Araos, de 35 años, de ese episodio vivido en su casa en Miami. “Cuando le dio el calambre en las piernas fue tan fuerte que se volteó de la cama y se cayó y fue cuando dije: ‘Esto tiene que pasar a manos de profesionales’”.

Diagnóstico devastador

El diagnóstico fue devastador. “El COVID-19 desencadenó un compromiso en el sistema nervioso que se [convirtió] en una neuropatía periférica”, cuenta el cantante cuyo nombre de pila es Jesús Alberto Miranda de la condición en que nervios dañados pueden causar, entre otros malestares, debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente en las manos y los pies. “Imagínate, en una cama, sin caminar, lo primero que pensé fue se me acabó mi carrera artística”.

Por suerte, su compañera de vida y madre de su hijo Lucca, de un año, le inyectaron ganas de luchar y vivir. “Me dije a mí misma: ‘Bueno Natasha, no podemos hacer nada, ya sucedió, ya lo tiene, ahora el gran trabajo que tienes es tuyo para fortalecer a tu esposo’”, cuenta la venezolana a quien los primeros días le prohibieron la entrada al hospital debido a la pandemia, pero posteriormente logró ver a su marido cada tercer día y hasta logró que su retoño viera a su papi al otro lado de una ventana. “Empezó la recuperación con terapias hospitalizado todo un mes”, continúa. “[Hoy los doctores] me dan un pronóstico que en marzo puede estar mejor. Me dicen que la evolución ha sido grandísima. Jesús ha dado todo de sí”.

El médico colombiano Carlos Ramírez-Mejía, del hospital Baptist en Miami, explica que con terapias y una excelente nutrición pacientes que han padecido esta enfermedad se pueden recuperar. “Con el coronavirus, [la neuropatía] es una de las cosas que pueden pasar; generalmente es una complicación que se puede ver muy cerca al cuadro agudo, pero puede suceder a largo plazo”, explica Ramírez-Mejía, quien está certificado por la Junta Médica de Psiquiatría y Neurología de Estados Unidos y no ha tratado al cantante. “En algunos casos, la mejoría puede ser dramática. En otros puede haber una mejoría intermedia y hay personas que no se recuperan al 100 por ciento”.

En el caso de Chyno, quien ya camina, su faena inició en el nosocomio. “Las terapias eran en la cama. [Le daban] masajes. Ya que vieron que fue agarrando fuerza, a la semana y media ya [podía] levantarse, [le pusieron] una correa en la cintura —daba diez pasos de ida y luego de regreso. Luego [hacía ejercicio] en una máquina elíptica, pero siempre con al enfermera que lo agarraba con el cinturón” cuenta Araos, quien ahora ayuda a su marido a continuar con sus ejercicios en casa. “Viene un fisioterapeuta a casa por las mañanas; trabajan coordinación y balance. Luego trabaja con pesas para recuperar el tono muscular que es necesario para que él pueda caminar de manera normal como lo hacía antes y luego en las tardes viene la estimulación muscular con electroestimulación”.

Voluntad inquebrantable

Gracias a estos cuidados y a su fuerza de voluntad, Chyno ha logrado dejar su silla de ruedas y ha recuperado algunas de las 22 libras que ha perdido en esta odisea. “Ya hoy camina mucho mejor. Está casi al 90 por ciento. Los dolores están bajando”, cuenta la especialista en marketing que durante la hospitalización de su marido fue apoyada por sus padres y su suegra, quienes le ayudaron a cuidar a su bebé. “Hoy en día, gracias a Dios te puedo decir que tengo a un esposo diferente al que vi tres meses atrás”.

Chyno da fe de ello. “Agradezco todo lo que estoy pasando”, dice añadiendo que se alimenta con el sueño de regresar a los escenarios en el 2021 para hacer su gira musical junto a su compañero Nacho. “Creo que en parte es un plan maestro de Dios para mí, para mi propia evolución”.

Chyno abordó esta evolución y sus ganas de volver a los escenarios y a su público en exclusiva con People en Español en esta entrevista que él mismo contestó de su puño y letra —y que fue leída por su esposa ya que la medicina que el cantante toma actualmente para reducir sus dolores no le permite hablar al 100 por ciento.

