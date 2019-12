Científicos alertan sobre cifra récord de manatíes muertos por choques con embarcaciones en Florida

En 2019 la cantidad de manatíes muertos por choques con embarcaciones en las vías fluviales de Florida alcanzó un nuevo récord, con 130 animales muertos hasta este 20 de diciembre, según divulgó cibercuba

En ese orden, Martine de Wit, veterinaria al frente del Laboratorio de Patología de Mamíferos Marinos del estado, explicó que la cifra confirma una tendencia que se ha estado observando durante los últimos años.

Feeding or watering #manatees can cause them to be attracted to boats and areas where people are present, which puts them at risk. More info: https://t.co/lQetlClibw #ManateeAwarenessMonth pic.twitter.com/OVkfOnQp8R

— MyFWC (@MyFWC) November 27, 2019