Nuevamente los científicos han anunciado, que posiblemente haya vida fuera del planeta tierra y eso pudiese estar ocurriendo en unos pequeños sistemas llamados exoplanetas.

Así lo informó este viernes, la revista The Astrophysical Journal, quien informó que un grupo de expertos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido realizaron un estudio a estos planetas hyceanos, en donde se encontraron grandes similitudes a la tierra.

“Los “planetas hyceanos” abren una vía completamente nueva en nuestra búsqueda de vida en otros lugares”, dijo en un comunicado Nikku Madhusudhan del Instituto de Astronomía de Cambridge, quien dirigió la investigación.

Madhusudhan, informó que estos exoplanetas, son denominados “super-Tierras” o “mini-Neptunos”, debido a que son aproximadamente 1,6 veces más grandes que la tierra, pero menores que Neptuno y suelen ser predominantemente gigantes rocosos o de hielo.

Además, indicaron que tienen las características para albergar grandes océanos que podrían sustentar una vida microbiana similar a la que se encuentra en algunos de los ambientes acuáticos más extremos de nuestro planeta.

La única diferencia es que son más caluroso que la tierra, por lo que el nivel de vida podría afectar.

