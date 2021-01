Este miércoles 13 de enero, sorprendieron las imágenes del Capitolio con la Guardia Nacional adentro para evitar hechos violentos como los del 6 de enero, mientras el Senado debate la destitución de Trump.

Las tropas de la Guardia Nacional que inundan Washington para asegurar el Capitolio estarán armadas, según decidió el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, el martes, informaron funcionarios del Departamento de Defensa.

Las tropas armadas serán responsables de la seguridad alrededor del complejo de edificios del Capitolio, dijeron los oficiales.

Mientras que hasta 15.000 tropas continuaban llegando a Washington desde todo el país, los funcionarios del Departamento de Defensa habían estado sopesando si desplegarlas con armas. McCarthy ha decidido que por lo menos los que están alrededor del edificio del Capitolio llevarán armas, dijeron los oficiales, quienes confirmaron la decisión con la condición del anonimato.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU

— Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) January 13, 2021