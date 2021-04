El edificio del Capitolio de EE.UU. está bloqueado después de que un vehículo se estrellara contra las barreras de seguridad que rodean el complejo, según la policía.

La policía del Capitolio dijo que un sospechoso está bajo custodia tras los informes de que alguien “embistió con un vehículo” a dos oficiales, reportó la BBC.

El sospechoso y los dos agentes han sido trasladados al hospital, según la policía.

El Capitolio y las calles aledañas de Washington DC están bloqueados después de que la policía advirtiera de una “amenaza externa a la seguridad”.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021