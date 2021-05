La escuela secundaria de Miami Beach fue cerrada el miércoles por la tarde después de que alguien que llamó al 911 hizo una amenaza contra la institución educativa, confirmaron las autoridades.

Una portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade dijo que la amenaza parecía no ser creíble.

De todos modos, la policía de Miami Beach dijo que está trabajando con la policía de las escuelas del condado de Miami-Dade por lo que se estableció un perímetro alrededor de la escuela.

UPDATE: Officers are conducting a secondary sweep of the school grounds. Dismissal is currently delayed. It’s important to reiterate, all students and staff are safe. Officers from multiple jurisdictions are on scene. @MDSPD @MiamiDadePD @SchPoliceChief @RClementsMBPD

Las autoridades dijeron que los oficiales están llevando a cabo un barrido secundario de los terrenos de la escuela.

“Por mucha precaución, les pedimos a los padres que eviten circular en el área“, publicó el departamento de policía en Twitter. “Es importante tener en cuenta que en este momento los niños están a salvo”.

No se dieron a conocer más detalles de inmediato informó Local10.com

Out of an abundance of caution, we ask parents to please avoid the area. It is important to note that at this moment the children are safe. pic.twitter.com/T3eVHfcUNp

UPDATE: We are conducting an investigation alongside @MDSPD at Miami Beach Sr High.

POLICE: Miami Beach Senior High School has been placed on lockdown after a threat was received via our 911 call center.

MBPD is working closely with @MDSPD. A perimeter has been established around the school. More information will be shared as it becomes available.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) May 26, 2021