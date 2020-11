Una tienda para adultos en Las Olas Boulevard en Fort Lauderdale abrió el lunes y este jueves por la tarde las autoridades autorizaron su cierre.

La citación contra Oceanview Adult Toys and More la acusa de “hacer declaraciones juradas o declaraciones falsas para obtener (a) el recibo de impuestos de la empresa”. Los funcionarios de la ciudad dicen que la esquina cerca de Las Olas y la A-1-A no está zonificada para tal tienda.

Los salones de tatuajes y los bares están permitidos. Pero una tienda que vende lencería y juguetes sexuales no está permitida.

“Creo que es un poco extraño tenerlo en esta zona, es inapropiado (…) Es ofensivo, hay mucha gente mayor en estos edificios”, dijo Víctor Senofonte, que vive en un rascacielos al otro lado de la calle de la ahora cerrada tienda.

Por su parte el alcalde de la ciudad, Dean Trantalis, señaló que “cuando solicitaron su licencia comercial, esto no es lo que nos habían revelado originalmente. Así que les dimos una licencia comercial y cuando abrieron una juguetería para adultos, nos dimos cuenta de que era una violación de nuestra ley de zonificación”.

El jueves por la tarde, después de recibir la citación, un trabajador retiró los letreros de la fachada del edificio y sacó los maniquíes de las ventanas. A pesar de la naturaleza de la tienda, pocos vecinos sabían de qué se trataba el local comercial.

