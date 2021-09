Cuando concluyó el martes 31 de agosto se puso fin al periodo de fichajes del fútbol europeo y como era de esperarse hubo sorpresas hasta el final.

El protagonista principal, Kylian Mbappé, finalmente seguirá en París, ya que el PSG rechazó una oferta de 200 millones de euros del real Madrid, según detalló la prensa española.

Sin embargo, esta no fue la única noticia del día de cierre. A último momento, aunque ya se había cumplido la hora de cierre de mercado, se completó la cesión de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid por parte del Barcelona, mientras que los colchoneros negociaron a Saúl con el Chelsea y Luuk de Jong ahora jugará con el Barcelona.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021