Este domingo por la mañana la alcaldesa de Miami Dade Daniella Levine Cava realizó una actualización sobre la situación del colapso en Surfside. A continuación algunos de los puntos relevantes de esta rueda de prensa aunque no detalló una hora específica de la demolición:

La cifra de fallecidos se mantiene en 24 con todos identificados, mientras que los desaparecidos son 121.

La detonación planificada se limitará al área inmediata y utilizará la gravedad para derribar la estructura en su lugar.

Se está trabajando en un perímetro seguro para evitar que las personas se acerquen demasiado al lugar del colapso.

Cava insta a los residentes a permanecer en el interior durante la demolición y cubrir las aberturas que permiten la entrada de polvo en el edificio. Reseñó CBS.

La alcaldesa reiteró que las operaciones de búsqueda y rescate debían detenerse para que los equipos de demolición cebaran el edificio restante.

En una entrevista con “ Face The Nation ”, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que el domingo por la mañana los equipos de demolición estaban completos en un 80% con los preparativos.

“El hecho de que se esté preparando el edificio para ser demolido ha detenido el trabajo, que es fundamental”, dijo Burkett. “Necesitamos volver al trabajo lo antes posible. Necesitamos derribar este edificio y tenemos que seguir adelante con el rescate de todas esas personas que aún quedan entre los escombros ”.

Last look at Champlain Towers South in #Surfside today before the explosives go off. A highly controlled demolition of the remaining structure begins today – it’s too unstable to be safe. Rescuers already moving off site. Search is paused. pic.twitter.com/dSeHSQErs1

— Yasmine El-Sabawi (@yasmineelsabawi) July 4, 2021