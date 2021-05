Tracey Hecht, una madre de 36 años de edad, forma parte de un ensayo que realiza una clínica de Miami en el que están colocando una vacuna para prevenir el cáncer de seno.

Hecht, quien tiene familiares con antecedentes de familiares con cáncer, decidió hacerse una prueba el año pasado y comenzó su tratamiento de manera inmediata.

Ahora decidió unirse a este ensayo, en el que se busca demostrar que con esta vacuna se puede prevenir uno de los cáncer más letales en la humanidad.

“Mi padre falleció hace unos tres años de un linfoma y me gusta pensar que fue él quien quiso que me hiciera un chequeo”, dijo Hecht

El ensayo de la vacuna es uno de los varios estudios que se están llevando a cabo en el sur de la Florida para tratar el cáncer de seno con un enfoque más centrado en el riesgo.

Otro estudio está estudiando si las mujeres pueden sustituir las mamografías anuales por revisiones basadas en sus marcadores genéticos, y otro está tratando de determinar si una mujer de alto riesgo debe someterse a quimioterapia como medida preventiva.

Recientemente se conoció que el cáncer de seno es el más comúnmente diagnosticado entre las mujeres de Estados Unidos, excluyendo los cánceres de piel.

