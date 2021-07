Este sábado ocurrió un incendio en un club de striptease, en el condado de Broward, que puso en alerta a la comunidad.

El hecho ocurrió a las 7:15 am, en el Playhouse Gentlemen´s, que esta ubicado en West Hallandale Beach Boulevard.

El cuerpo de bomberos de Broward, indicó que llegó al lugar al momento de recibir una llamada de una persona anónima.

Las autoridades indicaron que el incidente se inició en una pared del lugar, que tiene alrededor de 30 años funcionando.

Además, expresaron que el mismo pudo haber sido ocasionado por un problema eléctrico que hubo en el local.

Indicaron que descartaban que el mismo haya sido provocado, por las primeras experticias que hicieron en el sitio.

STRIP CLUB FIRE – Investigators said the blaze may have been an electrical fire and do not suspect foul play. https://t.co/NOynEvQPrw

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 31, 2021