Miami Heat se encontró en una situación complicada cuando su líder Jimmy Butler se torció el tobillo en el último cuarto del partido contra los Phoenix Suns el martes por la noche.

Después del partido, el entrenador Erik Spoelstra, cargó contra los árbitros del juego. Sintió que debería haberse sancionado una falta flagrante en la jugada que dejó a Butler lesionado, según la información del periodista Anthony Chiang.

Erik Spoelstra said he felt a Flagrant should have been called on the play that Jimmy Butler turned his ankle. It looked like Butler landed on Jevon Carter's foot.

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) April 14, 2021