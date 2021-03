La noche del jueves 25 de marzo los habitantes de Seattle, en EEUU, se quedaron atónitos al ver un extraño e inesperado destello de luces, reportó eltiempo

La confusión entre los ciudadanos se plasmó en redes sociales, como Twitter, donde los internautas se formularon todo tipo de hipótesis.

No tardaron en descifrar el enigma: se trataba de los restos de un cohete Falcon 9, de SpaceX, que se quemó al atravesar la atmósfera

El 4 de marzo la empresa aeroespacial puso en órbita su último lote de satélites Starlink con transmisión de banda ancha utilizando uno de los cohetes Falcon 9.

Así lo dio a conocer ‘The Byte | Futurism’, un medio estadounidense especializado en tecnología y ciencia

La misión del vehículo espacial era poner satélites de Starlink en órbita. Vale destacar que este objetivo se completó con éxito.

YO OREGON WHAT DID I JUST SEE @KATUNews pic.twitter.com/fgplrWtgha

— Ches Allen (@ChesAllenPDX) March 26, 2021