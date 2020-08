Ni con el capítulo más vibrante de La Casa de Papel habíamos quedado tan boquiabiertos.

Aunque nadie dudaría que Miguel Herrán es uno de los actores más guapos y hot del momento, él no siempre lo creyó.

El popular Río de LCDP se ha abierto acerca de la lucha que ha librado para aceptar su cuerpo. Reveló además que sufrió de vigorexia, un trastorno que lo volvió adicto al gimnasio y que a pesar de lograr una gran musculatura, no se sentía conforme.

Convertido en una estrella mundial, su apreciación personal también ha cambiado y ahora no teme en mostrarse.

Durante una entrevista con Men’s Health España en 2019, Miguel no solo habló de cómo mantiene su musculosa figura, sino que recordó que también ha sido un difícil camino de aceptación: “He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo.

La vigorexia no está necesariamente relacionada con la alimentación, en sí tiene que ver con la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal.

