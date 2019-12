Colombia asignará licitación multimillonaria a empresa china censurada por Banco Mundial por corrupción

En Colombia después de más de tres meses de hacer pública una licitación para operar y construir el Regiotram de Occidente, la única postulante -al multimillonario contrato- es una empresa china que está vetada por el Banco Mundial (BM) por hechos de corrupción.

Se conoció que este 23 de diciembre si la gobernación de la región colombiana de Cundinamarca da el visto bueno a los estudios relacionados a la construcción del Regiotram de Occidente, podría darle el contrato a la único empresa oferente con la cual ha establecido reuniones, se trata de China Railway ConstructionGroup Co., Ltd., (CCECC), una compañía que ha sido censurada en organismos internacionales por prácticas corruptas, detalló albertonews.com.

China Railway ConstructionGroup Co., Ltd., (CCECC) es la empresa que podría obtener el contrato multimillonaria, pero quien realmente se beneficiará con esta licitación es la República Popular de China a través del Consejo de Estado y la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales.

No obstante, China Railway ConstructionGroup Co integra la lista negra del Banco Mundial para contratar con ella o con sus recursos debido a que ha sido sancionada por haber cometido delitos contrarios a las normativas de contratación de dicha entidad.

Cabe destacar que la exclusión del Banco Mundial no solo aplica a China Railway Construction CorporationLtd. (CRCC) y sus subsidiarias China Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd. (CR23) y China RailwayConstruction Corporation (International) Limited(CRCC International), sino que se extiende a sus 730 subordinadas.

La única empresa del grupo que no fue sancionada fue China Railway20th Bureau Group Co. y sus compañías subordinadas.

Además que existe otro punto en contra de China Railway ConstructionGroup Co., Ltd. para que no sea aceptada por Colombia, y es que no cumple con la exigencia de que las certificaciones para demostrar su Capacidad Jurídica y Representación, para estar certificada en estos aspectos deben haber sido expedidas seis meses antes al cierre del proceso de acuerdo con los términos establecidos.

Debido al aspecto planteado, el portal informativo albertonews.com indicó que la oferta realizada por CCECC «no cumplió con lo establecido en: (i) el numeral 6.5 (a), (b) y (e); en (ii) los Anexos 3B, 3C, 3D, 3E y 3F; y en (iii) en el Anexo 21 – Carta de Compromiso del Pliego de Condiciones, toda vez que el Oferente debía allegar con su propuesta los documentos idóneos que acreditaran la capacidad jurídica de los representantes legales de los Subcontratistas y del Garante para suscribir la Carta de Compromiso o para suscribir el Acuerdo de Garantía, con independencia de que el numeral 5.8, de acuerdo con la Adenda No. 4, autorice al Adjudicatario a presentar los Acuerdos de Garantía dentro de los 30 Días siguientes a la adjudicación del Contrato de Concesión».

Adicionalmente, Sacry -empresa española dedicada a la construcción y a la gestión de infraestructuras y servicios- estudio la oferta y la respuesta de la licitación e indicó -el pasado 13 de diciembre de 2019- que China Railway ConstructionGroup Co., Ltd., utilizó información contradictoria entre sí que no refleja la realidad de la misma.

Regiotram de Occidente

Por ahora, la meta que persigue la gobernación de Cundinamarca es que el Regiotram de Occidente sea culminado en el 2023 y funcione con energía eléctrica.

Este sistema tendrá una extensión de 41 kilómetros, contará con 17 estaciones, 11 estarás localizadas en Bogotá y seis en Cundinamarca.

Está previsto que recorra desde Facatativá y Bogotá, y pase por los municipios Madrid, Funza y Mosquera.

