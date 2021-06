Aunque era un combate de exhibición, las expectativas que generó el combate entre el ex campeón mundial, Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, no fueron cumplidas y generó un gran abucheo en los aficionados que asistieron a la velada.

El estadio Hard Rock Café, en Miami fue el escenario de la velada que se llevó a cabo este domingo, y que por momentos se vio opacada por la lluvia que cayó el domingo en el sur de Miami.

Mayweather, mostró a sus 44 años de edad un mejor perfomance dentro del ring, que su contrincante que iba a su quinto combate como boxeador.

Pero a pesar que salió del retiro, el expugilista de Michigan no pudo lograr su objetivo que era derribar a su contrincante ante que culminarán los ochos asaltos.

Por el lado de Logan Paul, en los dos primeros asaltos intentó demostrar que podía ir del tú a tú ante Mayweather, pero luego su condición física fue mermando hasta el punto de terminar agotado.

La particularidad de este combate, es que no habían jueces por lo que terminó sin ganadores, aunque la ventaja la tuviera el excampeón mundial.

Tras el espectáculo de la pelea Mayweather-Paul, varios fueron los comentarios y memes que se generaron en las redes sociales.

Algunos señalaban, sobre la diferencia de estaturas que tenían ambos peleadores. Otros se mofaban por el tiempo que duraron más abrazados, que peleando.

La pelea lo que si generó fue una buena ganancia económica, tanto para Paul como para Mayweather.

I just want someone to hug me like Logan Paul hugged Floyd Mayweather 🙁 pic.twitter.com/mg4sAzbdiI

Los expertos indican que la misma estuvo alrededor de los $100 millones, por los derechos de transmisión, y las entradas que vendieron.

Floyd mayweather after scamming millions into thinking he would actually try to knockout Logan: #MayweatherPaul pic.twitter.com/9te7omYIqo

— MKG (@MKGRDC) June 7, 2021