La Comisionada del Condado Miami-Dade, Eileen Higgins, Distrito 5, junto con Amigos for Kids, organizarán una ceremonia de dedicación para Rosa Maria Plasencia Way, SW 8 calle desde la 12 a 14 avenida, mañana, 9 de abril del 2021 a las 9:45 a.m., a Domino Park Plaza, 801 SW 15 avenida.

También la Comisionada del Condado Rebeca Sosa, Distrito 6, y otros funcionarios del Condado y de la Ciudad pueden estar presentes.

En octubre del 2018, Rosa María Plasencia falleció inesperadamente a la edad de 59 años. Plasencia fue la Presidenta y Directora Ejecutiva de Amigos for Kids, una organización local sin fines de lucro dedicada a poner fin al abuso infantil en el Condado Miami-Dade.

Durante su mandato, Amigos for Kids fue nombrado por el Programa de Children’s Trust como el Programa del Año y experimentó un tremendo crecimiento, llegando a más de 2,500 estudiantes a través de su educación de concienciación sobre el abuso infantil.

Plasencia también se desempeñó como Presidenta del Grupo de Trabajo del Onceno Circuito para el Plan de Permanencia y Prevención del Abuso Infantil del Estado de la Florida y fue incluida en el Salón de la Fama de Miami-Dade College en el 2017. Dedicó su vida a la protección y mejora de la vida para todos los niños en el Condado Miami-Dade.

“Es un verdadero honor para mí dedicar un lugar especial en el corazón de la Pequeña Habana a la memoria de Rosa, una líder y defensora de la comunidad que trabajó día y noche para mejorar la vida de los niños en todo el Distrito 5 y el Condado,” dijo la Comisionada Higgins.

“Rosa Maria Plasencia Way servirá como un hermoso tributo a su vida y será un recordatorio de su impactante trabajo en Amigos for Kids, ayudando y protegiendo a los niños más vulnerables.”