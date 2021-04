El estado de la Florida entra nuevamente en una controversia, en medio de la pandemia del Covid-19 y es el uso de los tapabocas en las escuelas.

El Comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, envió el miércoles una carta a los superintendentes del estado solicitando que el uso de mascarillas sea una decisión personal y no obligatorio en las escuelas.

Corcoran explicó en la misiva sus puntos de vista y porque se debe tomar esta decisión lo antes posible.

Uno de los puntos que señala Corcoran en su carta es que el uso del tapabocas en las aulas, limita el aprendizaje de los alumnos.

“El uso de tapabocas inhiben el aprendizaje entre pares en nuestras aulas y también pueden crear involuntariamente una barrera para los estudiantes y las familias que de otra manera elegirían la instrucción en persona si tal política no estuviera implementada”, dijo Corcoran.

Aunque reconoció que la decisión de utilizar los tapabocas, es estrictamente de cada estudiante y representante.

“Cubrirse el rostro es una decisión personal y, ciertamente, las familias y las personas deben mantener su capacidad para tomar una decisión que sea exclusiva de sus circunstancias.

