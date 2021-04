Este viernes se habilitó un centro móvil de vacunación contra el Covid-19 en Miami.

El gimnasio del Parque José Martí, ubicado en la pequeña Habana, fue el sitio que se seleccionó, para que las personas pudiesen acudir a recibir su dosis, sin previa cita.

El comisionado de Miami, Joe Carollo, es quien está a cargo de este plan de vacunación, que lo que busca es que más personas estén inmune contra el virus que ha causado desastre desde el 2020.

VACCINE UPDATE: State officials say federally-supported sites in Orlando, Tampa, Jacksonville and Miami will resume administering first doses of the Pfizer vaccine on April 20 due to the J&J pause. First dose capacity is expected to be lower. pic.twitter.com/LwHBVsQ7v2

— Ashley Carter (@AshleyLCarter1) April 16, 2021