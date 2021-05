La personas que están esperando el crédito tributario por hijos, deben seguir varios pasos, para su verificación.

Esto puede tardar un tiempo, aunque hay una manera de poder adelantar el proceso, para que sea menos engorroso.

Los padres que tengan hijos menores de 5 años recibirán un monto total de $ 3.600, por este beneficio.

Lo primero que debe hacer para que su verificación debe presentar antes del 17 de mayo del 2020 su declaración de impuestos de 2020.

Luego de realizaron debe asegurarse que el IRS sepa quién califica para el crédito tributario por hijos en su familia y pueda calcular la cantidad correcta que recibirá por el beneficio.

Este paso lo deben realizar hasta los no declarantes de impuestos, si quieren recibir su dinero por este beneficio.

“Necesitan presentar una declaración de impuestos”, dijo Rettig durante una audiencia en la Cámara en marzo. “Incluso si no tienen los niveles de ingresos, necesitamos la información de la declaración”, para que el IRS sepa qué familias califican. Si es elegible para el servicio, el IRS tiene una herramienta en línea que le permite presentar sus impuestos de forma gratuita.

