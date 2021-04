A partir del 12 de abril, el condado de Miami-Dade le pondrá fin al toque de queda impuesto en la urbe por contagios de Covid-19 hace más de un año, en el que las 34 municipalidades de su región, obligaban a los comerciantes a cerrar sus negocios entre las 12 y 6 de la mañana, con excepción de los prioritarios (farmacias o centros médicos), mientras que los ciudadanos sí podían circular. Con este anuncio, todo volverá a ser como antes de la pandemia.

La estricta reglamentación de emergencia será reemplazada por unas recomendaciones, con el objetivo de evitar los contagios, al mantener la distancia social y utilizar mascarillas. Así lo dio a conocer la alcaldesa Daniella Levine Cava, durante una rueda de prensa, en la que explicó que la decisión fue tomada en su despacho tras verificar toda la información concerniente al virus.

La autoridad municipal había informado que el toque de queda iba a ser cancelado cuando Miami-Dade estuviera por debajo del 5% en contagios. Sin embargo, aunque actualmente está en 6.4%, tomó la decisión junto a su administración al tomar en cuenta el recién y exitoso plan de vacunación aplicado en Miami.

A la celebración por el anuncio del fin de las restricciones, se unió el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quien afirmó que durante meses había solicitado el levantamiento del toque de queda.

“Aplaudo la decisión de la alcaldesa Levine Cava. Durante meses pedí que se levante el toque de queda que me parecía innecesario. Si en un sitio no se cumple la distancia social, o el uso de máscaras, el peligro es a toda hora, no solo después de la medianoche. De igual modo, si se respetan las reglas de seguridad, nada indica que tenemos que perjudicar a nuestros comerciantes obligándolos a cerrar”, comentó.