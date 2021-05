En los últimos diez años, el inversor de fondos de cobertura Adam Wyden hizo que sus inversores fueran 11 veces más ricos al descubrir gemas bursátiles ocultas. ¿Su mayor preocupación? Que su padre, senador demócrata, gravará sus ganancias, según el artículo de la revista Forbes.

Desde la casa bañada por el sol que alquila en el lujoso enclave de Bay Harbour Island en Miami, Adam Wyden está furioso ante las noticias que cruzan su terminal de Bloomberg. Es el 22 de abril y los mercados se están hundiendo con un informe de que el presidente Biden tiene como objetivo aumentar las tasas impositivas sobre las ganancias de capital al 39,6% para las personas con altos ingresos, duplicando efectivamente la tasa para los inversores ricos.

“¡Es antiamericano!” Wyden brama. “Estoy muy decepcionado con la gobernanza estadounidense en este momento. ¿Crees que alguno de estos tipos realmente sabe lo que está haciendo? ”

Wyden podría pedirle una respuesta a su padre, el senador Ron Wyden, un demócrata de Oregon y presidente del poderoso Comité de Finanzas del Senado. El anciano Wyden es un defensor de los impuestos a los ricos que calificó los recortes de impuestos corporativos del ex presidente Trump como una “estafa fiscal partidista”. Su hijo, por el contrario, no está registrado en ninguno de los partidos políticos, sino que es un miembro del partido Benjamin Graham.

Durante la última década, el joven Wyden, de 37 años, ha convertido su dinero de bar mitzvah y sus ahorros personales en un fondo de cobertura de $ 350 millones en el que su participación ahora vale $ 100 millones. A través de ADW Capital Partners, con sede en Miami, Wyden ha demostrado su valía como un inversor de gran valor que compra empresas llenas de activos subestimados. Busca lejos del S&P 500 elegido, prefiriendo las acciones de micro y pequeña capitalización que en su mayoría ignoran los analistas y los grandes fondos de cobertura. Desde su inicio en enero de 2011, el ADW de Wyden ha obtenido casi un 28% anualizado después de las comisiones, aproximadamente el doble del S&P 500, lo que hace que los inversores sean 11 veces su dinero en una década.

Wyden compró una gran posición en Fiat Chrysler en 2014 después de enterarse de que los inversores adquirían la propiedad de su subsidiaria Ferrari prácticamente sin costo alguno. El fabricante de superdeportivos se escindió en 2016 y ahora cotiza a un valor de mercado de 50.000 millones de dólares, muchas veces la capitalización de mercado total de Fiat cuando Wyden invirtió por primera vez. Él llama a estas inversiones acciones de “muñecas rusas” porque en su interior contienen valiosos activos ocultos.

“Esta es la edad de oro de la inversión activa”, dice Wyden. “Las empresas con un valor de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares no se investigan ni se valoran suficientemente”.

En cuanto a los aumentos de impuestos a los ricos, Wyden es realista. “No creo que tenga ninguna influencia sobre mi padre”, dice. Como cobertura, trasladó toda su operación con sede en Nueva York a Florida libre de impuestos sobre la renta en julio pasado, gastando $ 4.1 millones para un derribo en la exclusiva isla La Gorce de Biscayne Bay. Él ya cambió la propiedad para obtener una ganancia de $ 1.4 millones y ahora tiene un contrato para comprar una mansión más grande y nueva frente al mar.

“Somos floridanos felices”, dice sonriendo.

