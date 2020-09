El miércoles se difundió los resultados de una investigación de tres años sobre los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ hispana en el sur de Florida.

Redacción MiamiDiario

En una conferencia virtual se informó los resultados del estudio.

La investigación se realizó con un fondo de 500 mil dólares del Departamento de Justicia. El objetivo del mismo es responder mejor contra los crímenes de odio por identidad sexual, raza, religión y discapacidad, reportó telemundo51.

Besiki Kutateladze, del Departamento de justicia criminal de FIU, indicó “El enfoque de este trabajo de investigación determino que casi la mitad de los encuestados fue víctima de un delito similar en los últimos 5 años”.

El 95% de los encuestados se identifica con la comunidad LGBTQ. El 30% sufrió un asalto o abuso sexual, pero sólo el 15%lo reportó a la policía. De esos casos, el 35% terminó en arresto y el 23% fue una causa judicial, pero no necesariamente catalogada como un crimen de odio.

Por su parte, la Fiscal General de Miami Dade, Katherine Fernández Rundle, declaró “El director ejecutivo de la organización LGBTQ Save pidió proteger a las víctimas. Mientras, el director de la policía de Miami Dade reforzó la necesidad de investigar y castigar estos delitos. De los que también son víctimas las personas por su raza, origen, condición física o mental, o por su religión”.

Ataque por religión

El rabino Mario Rojzman, expresó “Al final todo termina en un tema de educación. Es el aula, la familia, nadie que venga de una familia donde hay amor y en la mesa se dice: No hay forma que acá se use la palabra goy, en peyorativo, hablando del no judío en peyorativo”.

En 2019, la liga antidifamación de la Florida contabilizó 91 casos creíbles de antisemitismo en el estado. Un 20% más que el año anterior. 24 de ellos fueron en Miami Dade.

Finamente, la fiscal general Fernández Rundle anunció la creación de una línea especial para reportar crímenes de odio. El número es (786) 687-2566.

