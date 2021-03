La empresa Walmart anunció la octava convocatoria de su Open Call, una oportunidad única para que los productores que buscan hacer negocios con el minorista puedan llegar hasta los anaqueles de las tiendas.

La cadena de supermercados está lista para conocer a quienes sueñan con colocar sus productos en los estantes, en una reunión virtual que se llevará a cabo el próximo 30 de junio de 2021, reportó SoloDinero

En su sitio oficial, Walmart da la bienvenida a los proveedores para que ofrezcan virtualmente productos que están listos para el estante y fabricados, cultivados o ensamblados en los Estados Unidos.

