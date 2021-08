En esta entrega, el reconocido cantante Maluma decidió contarlo todo sobre de su estilo personal.

Aunque lleva publicando música desde 2010, fue el álbum de 2015 de este joven de 27 años, Pretty Boy, Dirty Boy, el que lo situó en el mapa.

Maluma es una de las mayores estrellas emergentes de América Latina.

Sus vídeos musicales alcanzan miles de millones de visitas en YouTube, tiene 20 números uno en las listas de Billboard Latin (dos en la lista global) y ha sido contratado para realizar colaboraciones musicales con artistas como Ricky Martin, The Weeknd, Shakira e incluso Madonna, reportó QQ-Magazine.

Y además del dominio musical de Maluma, también se ha convertido en un favorito de la industria de la moda.

Hoy en día, el cantante, zumbado y con barba, está acostumbrado a sentarse en primera fila en los mayores desfiles de moda del mundo, donde se codea con David Beckham, Lewis Hamilton y Kim Kardashian.

Ha trabajado con marcas como Louis Vuitton, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Balmain, Adidas y, más recientemente, con la marca australiana de accesorios Quay, para la que ha diseñado toda una gama de gafas de sol.

Además, para la última gira mundial de Maluma, 11:11, Kim Jones diseñó un vestuario a medida para el cantante, que era una adaptación de la colección de ropa masculina Primavera/Verano 2020 de Dior. Nada del otro mundo.

GQ habló con Maluma, afincado en Miami, a través de Zoom, para hablar de lo que supone lucir tan bien dentro y fuera del escenario, del armario de qué músico le gustaría asaltar y de lo que le llevó a empezar a coleccionar zapatillas. Aquí, en sus propias palabras, lo revela todo…

No me gusta parecerme a nadie. Sólo intento ser yo mismo. Quiero ser único.

Mi estilo siempre evoluciona. Si miras hacia atrás en los años, puedes verlo. Y seguirá evolucionando, no quiero ser complaciente con él. Quiero divertirme siempre con lo que llevo puesto, y siempre habrá una esencia mía que brille, pero siempre será un poco diferente.

Llevar un traje es una de mis cosas favoritas. Pero tienes que hacerlo bien o te ves mal. Si pudiera tener un sastre a mi lado todos los días, lo llevaría siempre.

He tenido algunos momentos de moda realmente malos. Una vez, tuve una fiesta en mi casa y no tuve tiempo de elegir bien qué ponerme, así que me puse unos vaqueros muy estrechos, una camisa muy ajustada y unos zapatos viejos que no me quedaban nada bien. Fue horrible. No sé en qué estaba pensando

Los vaqueros ajustados no son para mí. Antes me gustaban. Cuando empecé, los llevaba. Pero ahora prefiero que mis vaqueros se abran un poco. Me gustan los vaqueros de campana. Me gusta que tengan un corte normal en el muslo y que luego se ensanchen en la parte inferior.

Cuando empecé en la industria tenía 16 años. Llevaba la ropa que ya tenía en el armario. No teníamos dinero para derrochar en ropa. Para mi primer concierto me dieron 100 dólares, que fue un momento precioso. Sólo me compré unos pantalones ajustados y una camiseta de tirantes, pero se me quedó grabado en la mente.

Los vídeos musicales son una oportunidad para ir a lo grande con la moda. Me gusta que mis vídeos tengan un equilibrio de diferentes estilos. Me encantó el traje rojo de Dolce & Gabbana que llevé en el vídeo musical que la genial Madonna y yo hicimos para “Medellín”. En el vídeo de “Hawái” llevé un increíble traje verde, que fue otro punto fuerte. Por otro lado, también he seguido un camino más urbano en vídeos como el de “HP”, en el que llevé una gran chaqueta bomber de gran tamaño.

Los trajes de mis giras son muy elaborados. Tengo una relación increíble con mi estilista, Ugo Mozie. Llevamos unos meses planeando los looks de la próxima gira. No dejo nada para el último momento. Estos trajes de la gira no se parecen a nada de lo que se ve ahora en la industria musical.

Me encanta la moda japonesa. Tanto si es mainstream como underground. Uno de mis diseñadores favoritos es Yohji Yamamoto. Me encanta Y-3. Creo que la escena de la moda japonesa es tan orgánica, tan despreocupada, tan sin esfuerzo.