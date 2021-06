El Festival de Comida y Vino de South Beach de 2021 (o SOBEWFF), que tuvo lugar en Miami Beach, demostró que se puede realizar un evento de esta naturaleza en tiempos de pandemia.

Al subirse al escenario, el reconocido chef Guy Fieri destacó “Esto es un desastre”.

El chef megaestrella (y ahora un empleado muy, muy rico de Food Network) ) se estaba refiriendo a sus apariciones pasadas en el festival, algo sobre una máquina de margarita congelada y exigiendo “Shout at the Devil” de Motley Crue como su música de introducción.

Al subirse al escenario se le vio disfrutando de varias margaritas, arrojando camisetas a la multitud deslumbrada por las estrellas y liderando a su equipo. Hizo una demostración fuera de lo común de cómo hacer sabrosos waffles de macarrones con queso con pollo, y bueno, mira la foto de arriba.

Curiosamente, los cuatro días de Food Network & Cooking Channel SOBEWFF, que este año celebra su vigésimo aniversario, no fue un desastre.

Como el primer gran evento gastronómico desde COVID-19, y uno que tiene lugar en el semillero cultural y pandémico de Florida, esperaba lo peor, reportó Newsbreak

El festival de este año estuvo bien organizado y se cumplieron los protocolos del COVID. Las cenas fueron mucho menos concurridas, las filas eran más cortas y las personas (clientes y chefs por igual) parecían menos estresadas, pero se veían felices.

La abundancia de personal, policías y nuevos protocolos (máscaras en línea, controles de temperatura, una aplicación de salud que requería un registro diario, etc.), fue determinante.

“Este fue un año muy diferente a la mayoría”, como admitió Bobby Flay. El chef estrella en realidad voló desde la apertura de su propio restaurante en Las Vegas para pasar una sola noche en Miami para participar en Burger Bash, el evento más agradable del festival. (¿Alguna vez probaste queso frito en una hamburguesa? Deberías hacerlo).

Aunque nunca había asistido al festival de South Beach, he ido a varios festivales gastronómicos y de vino en Nueva York, y dos empresas con las que he trabajado han organizado eventos en la versión de Nueva York. No estoy seguro de poder decir que alguna vez me he divertido con eso, todo lo que recuerdo eran multitudes de amantes de la comida, porciones y líneas minúsculas, líneas, líneas.

Y es cierto que hubo algunos contratiempos aquí: podría haberlo hecho sin los DJ muy ruidosos y su uso incesante de mash-ups en las veladas junto a la playa (¿Quieres escuchar un híbrido de “Sunglasses at Night” / “It’s Tricky”? Mierda dura, aquí está en el volumen 14).

Algunos vendedores se quedaron sin comida casi inmediatamente después de que comenzaran sus eventos. Y la capacidad reducida significó que algunas de las cenas de chef más especiales se agotaron de inmediato.

Y no todos los chefs y talentos estaban de acuerdo con el formato revisado. “¿Hay nuevos protocolos en vigor? Existen. Me gustan. No, creo que limita la interacción con los invitados ”, admite Robert Irvine , el presentador del Restaurant Impossible de Food Network .

Irvine, quien organizó un campo de entrenamiento durante el festival (me salté eso), me dijo que no solo contrajo COVID al principio de la pandemia, sino que una vez que se recuperó, había vuelto a la carretera con su programa. (“Hicimos 36 programas en la segunda mitad del año. Éramos los únicos allí. Estábamos haciendo nuestro trabajo, que era ayudar a la gente”).

Otros chefs, sin embargo, pensaron que el formato devolvió el festival gastronómico a sus raíces. “Me recuerda a los viejos tiempos”, dice Chris Lilly, chef y maestro de boxes en Big Bob Gibson Bar-BQ . “Es menos monstruoso y enorme. Fui al evento Burger Bash y, aunque había menos gente y menos vendedores, fue una buena onda “.

La capacidad reducida ciertamente ayudó con la preparación.