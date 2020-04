¿Cómo reabrir el sur de Florida?: Alcalde Giménez realizó encuentro virtual para conocer la opinión de la comunidad

Este lunes el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, realizó un ayuntamiento virtual con líderes de la comunidad así como con residentes de Miami-Dade en el que conoció las opiniones respecto a la posible reapertura de espacios públicos.

«Necesitamos comenzar a pensar cómo vamos a abrir y hacerlo de una manera que limite la propagación del virus«, dijo Giménez.

En el encuentro se negó ls posibilidad de replicar una escena como la de Jacksonville este fin de semana, cuando se abrieron playas y se podía ver a multitudes de personas sin practicar el distanciamiento social.

«No hay ningún plan para reabrir las playas en el futuro cercano (…) Probablemente sea lo último que se vuelva a abrir con respecto a los espacios abiertos», dijo el alcalde de Key Biscayne, Mike Davey.

Davey, como muchos otros líderes locales, ya ha hablado con Giménez de llevar acabo medidas progresivas; en una primera fase se pueden reabrir algunos de los espacios públicos del sur de la Florida.

Las personas en las redes sociales han tomado ambos lados. Algunos sienten que es peligroso reabrir mientras COVID-19 todavía se está extendiendo. Otros dicen que a las personas se les debe permitir disfrutar de espacios abiertos bajo su propio riesgo.

LIVE: Our “Moving to a New Normal” virtual town hall gathers medical experts and community leaders to discuss planning for the opening of public spaces in Miami-Dade, Broward, Monroe and Palm Beach Counties at a future date. https://t.co/fm27zBnE8z

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) April 20, 2020