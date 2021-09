Una compañía de mantenimiento de aires acondicionados de Florida está con el “Agua al cuello”, debido a la gigantesca deuda que tiene con sus trabajadores.

Información suministrada por la División de Salarios y Horas, de Florida indica que Del-Air Heating, Air Conditioning & Refrigeration, ha tenido problemas de pago con sus trabajadores desde 1995 hasta el 2020.

Seis investigaciones de la División de Salarios y Horas desde 1995 descubrieron problemas con los salarios en Del-Air por valor de $155,865 a 440 trabajadores, $354.24 por trabajador.

Debido a su historial de impagos, el organismo encargado de la investigación le impuso a la compañía una multa de $82,616. Por incumplir las siguientes normativas.

Pagaba a los instaladores por “tarifa a destajo”, es decir, por el número de trabajos realizados, sin importar cuántas horas trabajaban para terminar esos trabajos.

No le canceló a un encargado de almacén las horas extras ganadas.

Tampoco pagó horas extras ganadas a algunos empleados y no incluyó las primas ganadas en la tarifa de horas extras.

No registró con exactitud los inicios y los finales de los turnos.

Por estas faltas la compañía que según los registros fue creada en 1983, fue multada y hasta los momentos no ha habido una reacción por los representantes.

Wildalí de Jesús, Director de distrito de la División de Salarios y Horas, informó que los trabajadores están en su derecho de exigir que la empresa cumpla con sus compromisos.

“Invitamos a los trabajadores que creen que no se les pagó justamente y a los empleadores que no están seguros de sus responsabilidades a ponerse en contacto con la División de Salarios y Horas”, dijo el jefe del departamento.

Del-Air Heating, Air Conditioning & Refrigeration isn’t cool with just paying employees what they’ve earned, according to the U.S. Department of Labor. https://t.co/eKk2eYZYea

— Miami Herald (@MiamiHerald) September 5, 2021